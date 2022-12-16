Лукашенко заявил о срыве сроков создания единого с Россией рынка газа

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сроки формирования единого рынка газа с Россией сорваны.
"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?" - заявил Лукашенко, которого цитирует в пятницу агентство БелТА.
Лукашенко проводит в пятницу совещание с правительством по вопросам белорусско-российского сотрудничества в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые запланированы в Минске на 19 декабря.
Согласно сообщению, в ходе совещания президент обратил внимание, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.
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