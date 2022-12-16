Резиденты Азербайджана за 9 месяцев в экономику ОАЭ вложили свыше $134 млн

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) резидентов Азербайджана за рубежом в январе-сентябре 2022 года составили $759,146 млн, что на 51,5% выше показателя 9 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Согласно данным ЦБ, резиденты Азербайджана в январе-сентябре 2022 года за рубежом больше всего вложили инвестиций в экономику ОАЭ - $134,446 млн (рост в 25,5 раза по сравнению с 9 месяцами 2021 года) или 17,7% всех ПИИ за период.
В топ-5 стран, куда осуществляли ПИИ азербайджанские резиденты также входят: Турция - $87,794 млн (рост на 6,7%), Австралия - $79,322 млн (рост в 106 раз), Нидерланды - $52,877 млн (рост в 6,8 раза) и Великобритания - $41,315 млн (спад в 2,6 раза).
Резиденты Азербайджана в январе-сентябре 2022 года сократили ПИИ в РФ на 17,6% - до $9,571 млн или 1,3% всех ПИИ за рубежом.
Х.Насирзаде
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