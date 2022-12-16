Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 76.11 -1.17 Brent 81.21 -1.49

Регион 16.12.2022 14:04

Полицию, миграционную службу и МЧС Армении объединят в МВД

В Армении будет создано министерство внутренних дел.

Соответствующий закон во втором и окончательном чтении принял в пятницу парламент республики.

В новое министерство войдут МЧС, полиция и миграционная служба.

В Армении МВД существовало до 2002 года, после чего оно было преобразовано в полицию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МВД, СОЗДАНИЕ


Похожие новости


МВД Грузии сотрудничает с коллегами в Армении в связи задержанием на границе двух стран ПЗРК "Игла", заявляют в Тбилиси Возбуждены уголовные дела по фактам убийства двух и ранению десяти человек в результате армянского обстрела

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az