Полицию, миграционную службу и МЧС Армении объединят в МВД

В Армении будет создано министерство внутренних дел.
Соответствующий закон во втором и окончательном чтении принял в пятницу парламент республики.
В новое министерство войдут МЧС, полиция и миграционная служба.
В Армении МВД существовало до 2002 года, после чего оно было преобразовано в полицию.
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