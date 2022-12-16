Нефть ускорила падение

Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов в пятницу из-за тревог за глобальный топливный рынок, однако по-прежнему могут завершить неделю в плюсе.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:56 подешевели на $1,83 (2,25%) - до $79,38 за баррель.
Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на $1,9 (2,5%) - до $74,21 за баррель.
Накануне Brent снизилась в цене на 1,8%, а котировки WTI опустились на 1,5% на опасениях по поводу глобального спроса на топливо на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира.
В четверг решения о повышении ключевых ставок на 50 базисных пунктов приняли Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) также подняла ставки на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых.
"Перспектива дальнейшего ужесточения ДКП негативно сказалась на рисковых активах, - отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - Предупреждения о новых повышениях ставок усилили страхи по поводу экономического роста и оказали давление на прогнозы спроса на нефть".
Между тем эту неделю обе марки могут завершить существенным ростом. Поддержку рынку оказал позитивный прогноз Международного энергетического агентства: МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки, до 2,3 млн б/с, а прогноз увеличения спроса на 2023 год был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с.
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