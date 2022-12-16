В МИД РФ заявили о постоянных контактах военных России и Турции по операции Анкары в Сирии

Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте, в том числе по вопросам турецкой операции на севере Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Есть система обмена информацией, координация, в основном по линии военных ведомств, они постоянно в контакте и в Анкаре, и в Москве, и, главное, на месте. Так что да, идёт (взаимодействие - ИФ)", - сказал Богданов журналистам, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о желании взаимодействовать с Москвой и Дамаском в вопросе операции на севере Сирии.

"Не во всем, конечно, мы согласны, но то, что в плотном контакте с турецкими партнёрами - это факт", - добавил он.