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Регион 16.12.2022 14:27

В МИД РФ заявили о постоянных контактах военных России и Турции по операции Анкары в Сирии

Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте, в том числе по вопросам турецкой операции на севере Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Есть система обмена информацией, координация, в основном по линии военных ведомств, они постоянно в контакте и в Анкаре, и в Москве, и, главное, на месте. Так что да, идёт (взаимодействие - ИФ)", - сказал Богданов журналистам, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о желании взаимодействовать с Москвой и Дамаском в вопросе операции на севере Сирии.

"Не во всем, конечно, мы согласны, но то, что в плотном контакте с турецкими партнёрами - это факт", - добавил он.

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