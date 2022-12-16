В Берлине лопнул самый большой в мире аквариум

Находившийся в Берлине самый крупный аквариум в мире разрушился в пятницу утром, сообщает Associated Press со ссылкой на немецкую полицию.
В этом цилиндрическом аквариуме высотой 25 м находились 1,5 тыс. различных, в том числе и редких видов тропических рыб. Все рыбы погибли. Он располагался в центральном зале одной из берлинских гостиниц, расположенных неподалеку от площади Александерплатц.
Причина происшествия пока не установлена. По одной из версий аквариум треснул, а затем лопнул из-за понижения температуры воздуха.
В результате инцидента незначительные травмы получили два человека, на месте происшествия продолжают работать спасатели.
Движение близ гостиницы ограничено, разбор конструкций продолжается.
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