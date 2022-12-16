РМК вновь не создал условий азербайджанской стороне для мониторинга рудных месторождений в Карабахском регионе - Минэкономики

Российский миротворческий контингент (РМК) в зоне временной дислокации на территории Азербайджана вновь не создал условий для мониторинга рудных месторождений представителями азербайджанских госструктур.

«Делегация из представителей министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold», провела встречу в штабе российских миротворцев», - сообщил руководитель мониторинговой группы Масим Мамедов журналистам в пятницу.

По его словам, на встрече еще раз отмечалась необходимость проведения мониторинга месторождения золота «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Дямирли» и организации соответствующих мониторинговых и инвентаризационных работ в соответствии с представленной дорожной картой.

«Однако, к сожалению, для проведения мониторинга месторождений не были созданы необходимые условия, и выполнить поставленные задачи не удалось», - сказал Мамедов.

Он добавил, что в ходе встречи с РМК члены мониторинговой группы еще раз отметили необходимость прекращения незаконной эксплуатации месторождений и проведения комплексных мониторинговых работ на территории.

Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана осуществляют акцию на автодороге Шуша-Лачин в Карабахском регионе страны с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе.

С начала декабря начались переговоры между властями Азербайджана и командующим РМК Андреем Волковым о проведении азербайджанскими специалистами мониторинга незаконной эксплуатации месторождений и нанесенного вреда. В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием РМК была достигнута договоренность, что группа азербайджанских специалистов с 10 декабря начнет предварительный мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана.

10 декабря в совместном заявлении министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана говорилось, что в ходе работ планировались осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, проведение мониторинга по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, в тот же день в министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве мониторинга после организованной провокации. "Мы увидели, что на том месте собралась группа агрессивно настроенных молодых людей. Они воспрепятствовали нашему проходу на объекты, месторождения. Считаем, что это была преднамеренная провокация, за которой стояли прибывшие туда Виталий Баласанян и представившийся представителем самопровозглашенного режима Рубен Варданян", - заявил журналистам представитель Минэкономики Азербайджана Масим Мамедов.

Он добавил, что "вопреки достигнутым договоренностям, российские миротворцы не создали условий для нормальной деятельности" азербайджанских специалистов.

Данный инцидент стал причиной для того, чтобы МИД Азербайджана направил российской стороне ноту. Как сообщил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, Баку в ноте призвал российскую сторону обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям в Карабахском регионе. Азербайджанская сторона также заявила о недопустимости воспрепятствования или выдвижения каких-либо условий для такой поездки.

Накануне МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором отметил, что все требования участников акции являются законными. Кроме этого, МИД заявил, что азербайджанская сторона не перекрывала автодорогу: "Что касается утверждений о том, что Лачинская дорога была закрыта и что армянские жители, проживающие в этом районе, столкнулись с угрозой гуманитарного кризиса, то отметим, что Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, который временно дислоцируется на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех местных жителей и претензии Армении не имеют под собой никаких оснований".

Ведомство подчеркнуло, что акция протеста, проводимая представителями азербайджанского гражданского общества и экологическими активистами на дороге Шуша-Лачин, является результатом законного недовольства азербайджанской общественности незаконной экономической деятельностью, разграблением природных ресурсов и ущербом окружающей среде на азербайджанских территориях, где дислоцированы российские миротворцы.

Н.Аббасова