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Бизнес и законодательство 16.12.2022 21:02

Индия в ноябре снизила импорт золота до $3,2 млрд

Индия в ноябре 2022 года импортировала золота на $3,243 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны.

Это на 12% меньше, чем в октябре, и на 23% меньше, чем в ноябре прошлого года, хотя на 23% больше, чем в среднем в "доковидных" 2018-2019 годах.

Цены на золото в Индии в ноябре выросли на 4,8%, хотя по сравнению с мировыми ценами, которые подскочили на 7,4%, динамика и была довольно слабой, отмечает в своем обзоре аналитик World Gold Council Мукеш Кумар. После здорового спроса на золото в праздник Дхантерас розничный спрос замедлился под влиянием скачка цен и снижения дискреционных расходов населения. Отток из индийских ETF составил 0,6 тонны - инвесторы с ростом цен старались зафиксировать прибыль.

С середины декабря по середину января ожидается снижение розничного спроса на золото, отмечает Кумар, потому что во многих частях страны это будет неблагоприятный период для свадеб. Высокие цены будут и дальше сдерживать потребление, но коррекция инфляции (а она в ноября упала в Индии до 11-месячного минимума) должна подтолкнуть спрос на золото, добавляет он.

Всего за 11 месяцев импорт золота в Индию снизился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до $35,455 млрд.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

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Тэги: ИНДИЯ, ЗОЛОТО, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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