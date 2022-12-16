Наращивание Токио оборонных расходов укрепит альянс Японии и США

Стремление Японии увеличить расходы на оборону, о котором говорится в обновленной стратегии нацбезопасности страны, послужит на пользу американо-японскому альянсу, заявил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Цель Японии - существенным образом увеличить инвестиции в оборонную сферу - укрепит и модернизирует альянс США и Японии", - отмечается в заявлении советника.
Он приветствовал принятие новой стратегии нацбезопасности Японии и выразил мнение, что она поддерживает мир и безопасность в регионе, способствует нераспространению ядерного оружия и готовит почву к председательству Японии в G7 в 2023 году.
Новая стратегия нацбезопасности США предусматривает рост ежегодных военных расходов в течение следующих пяти лет - примерно с 1% от ВВП - и до 2% в 2027 финансовом году, который завершается в марте 2028 года. Всего в соответствии с программой укрепления оборонного потенциала Японии с 2023 финансового года в течение пяти лет на решение соответствующих задач правительство направит около $317,6 млрд.
Накануне "Киодо" сообщило ссылкой на японские правительственные источники, что в Токио изучают возможность обсудить с США изменение принципов оборонного сотрудничества, которое позволило бы Японии в случае нападения на нее атаковать вместе с американскими военными базы на территории противника.
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