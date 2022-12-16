Компания Base Metals от незаконной эксплуатации золоторудного месторождения Гызылбулаг в Карабахе заработала около $180 млн - Гасымлы

Компания «Base Metals» в 2009-2017гг от незаконной эксплуатации золоторудного месторождения «Гызылбулаг» недалеко от города Агдяря (Карабахский экономический район Азербайджана) заработала $178 млн, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, месторождение «Гызылбулаг» должно разрабатывать «R.V.Investment» с которой министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заключило соответствующий контракт.

«Но ввиду того, что месторождение находится на территории временной дислокации российского миротворческого контингента условия, подписанного соглашения не выполняются», - сказал Гасымлы.

Он подчеркнул, что по оценкам Центра ежемесячно Base Metals на месторождении добывала 12 тыс. тонн руды. После первичной обработки на обогатительном комбинате, она для последующей обработки отправлялась в Ереван, после чего экспортировалась на мировые рынки.

В своем обращении к руководителям «мозговых центров» Гасымлы отметил, что такая деятельность является нарушением законодательства Азербайджана и международных конвенций. При этом Уголовный кодекс Азербайджана предусматривает лишение свободы на 7 лет за незаконную предпринимательскую деятельность. Лицо, осуществляющее такую незаконную деятельность также должно возместить в госбюджет Азербайджана – в четырехкратном размере от суммы нанесенного ущерба.

Б.Рустамбеков