Победа Аргентины на ЧМ-2022 может простимулировать рост экономики страны

Победа страны на чемпионате мира по футболу является позитивным фактором для её экономики за счет увеличения экспорта в последующие кварталы, свидетельствует исследование научного сотрудника факультета экономики университета британского графства Суррей Марко Мелло.
Темпы роста ВВП обладателя Кубка мира по футболу, как правило, ускоряются на 25 базисных пунктов в течение двух кварталов после выигрыша, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследования.
Рост экономики ускоряется благодаря тому, что страна становится более заметной на мировой арене, что позволяет ей нарастить экспорт, считает ученый. В качестве примера Мелло указал на резкий скачок зарубежных поставок из Бразилии после того, как сборная страны выиграла свой пятый титул чемпионов мира в 2002 году.
Финал ЧМ-2022 пройдет в Катаре в это воскресенье, в нем сыграют сборные Аргентины и Франции.
Максимальную выгоду от победы получит именно Аргентина, поскольку она больше похожа на Бразилию по структуре своего экспорта, отмечает экономист. Кроме того, Франция является действующим обладателем титула, что снижает эффект неожиданности.
Экономикам обеих стран-участниц финала не помешает любая поддержка: Франция страдает от энергетического кризиса и волны забастовок, тогда как в Аргентине инфляция приближается к 100%, а засуха угрожает урожаю различных сельскохозяйственных культур, пишет Bloomberg.
При этом существующие проблемы в экономике нивелируют благоприятное воздействие от чемпионства, отмечает Мелло.
"Испания в 2010 году не получила особой выгоды от победы на чемпионате мира, поскольку в стране тогда был кризис госдолга, - написал он. - Высокая инфляция и вероятность скорой рецессии могут смазать эффекты от выигрыша Кубка мира".
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