Совет ЕС утвердил 9-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС в пятницу утвердил девятый пакет санкций против РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников.
"Сегодня Совет одобрил девятый пакет новых мер, нацеленных на усиление мер в отношении России", - говорится в пресс релизе Совета ЕС.
Подчеркивается, что ЕС "расширит запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор, запретит новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых".
Помимо этого, санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношении к российскому оборонному сектору.
Кроме того, в ЕС вводят запрет на экспорт в Россию товаров космической промышленности, беспилотников и двигателей к ним.
"ЕС расширит запрет на экспорт товаров авиационной и космической промышленности и технологий, включая авиационные двигатели и их части. (...) С настоящего момента будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей беспилотников в Россию и третьи страны, которые могут поставлять беспилотники в Россию", - уточняется в документе.
Санкции вступают в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС.
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