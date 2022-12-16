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Карабах 16.12.2022 17:24

Азербайджанские саперы в Карабахе и В.Зангезуре очистили от мин свыше 29 тыс. га территорий - Минобороны

Саперы Минобороны Азербайджана очистили от мин более 29 тысяч гектаров освобожденных территорий.

«В результате деятельности инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана на освобожденных территориях в нынешнем году было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 15,62 тыс. га земли. На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 29,113 тыс. га земли», - говорится в информации Минобороны.

Там отметили, что всего было обнаружено и уничтожено 10,185 тыс. единиц противопехотных, 2,58 тыс. единиц противотанковых и 10,445 тыс. единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В Минобороны уточнили, что основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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