S&P изменило прогноз рейтинга Узбекнефтегаза на негативный со стабильного

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО "Узбекнефтегаз" на уровне "BB-".

При этом прогноз был изменен на "негативный" со "стабильного", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Узбекнефтегаз" - государственная нефтегазовая компания, ведущая деятельность в стране в сегментах добычи, переработки и газохимического производства.

Операционные показатели компании ухудшились, в том числе после того, как государство снизило тарифы на газ во втором полугодии 2021 года. Отношение денежных средств от операционной деятельности (FFO) к долгу "Узбекнефтегаза" составляло 6,8% в 2021 году и 5,4% в первом полугодии 2022 года, что существенно ниже минимального порога в 12% для текущего рейтинга.

"Мы также отмечаем ухудшение ликвидности, поскольку потоки денежных средств оказались ниже, чем ожидалось, и не полностью покрывают долги в размере почти $500 млн, погашение которых наступает в течение следующих 12 месяцев", - отмечают аналитики S&P GR, добавляя, что компания в настоящее время работает над финансовыми соглашениями.

"Негативный" прогноз указывает на возможность снижения рейтингов компании, если она будет по-прежнему показывать результаты ниже ожидаемых, а отношение "FFO/долг" останется ниже 12% в 2023 году.

"Узбекнефтегаз" - интегрированный производитель энергоносителей средней величины, значительную долю операций которого занимает добыча газа, который компания поставляет главным образом на внутренний рынок по регулируемым ценам.