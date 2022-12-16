ЕС в рамках санкций против РФ вводит экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения

ЕС в рамках девятого пакета санкций против РФ применит меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, а также добавит в "черные списки" еще 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России.

"В соответствии с сегодняшним решением, власти вводят новый режим экспортного контроля и ограничения в отношении товаров двойного назначения и технологий, а также товаров и технологий, которые могут иметь отношение к технологическому укреплению российского оборонного сектора и сферы безопасности", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.