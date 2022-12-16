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Дальнее зарубежье 16.12.2022 22:33

IFC подготовила пакет финансирования на $2 млрд для поддержки украинского бизнеса

Международная финансовая корпорация (IFC) сформировала пакет финансирования на общую сумму $2 млрд для поддержки частного сектора Украины, говорится в сообщении корпорации.

"В антикризисный пакет на $2 млрд входит $1 млрд с собственного счета IFC, а также дополнительное финансирование, которое зависит от гарантий правительств государств-доноров", - уточняется в сообщении.

На первом этапе меры поддержки будут сфокусированы на обеспечении доступа к товарам и услугам первой необходимости с предоставлением экстренной ликвидности для аграрных предприятий и торгового финансирования, в том числе для импорта горючего, отмечается в пресс-релизе.

Другие приоритетные направления: поддержание хозяйственной деятельности, критической экономической инфраструктуры (связанной с торговлей сельхозпродукцией и логистикой), а также обеспечение нужд перемещенных лиц.

Поддержка IFC будет предоставляться напрямую клиентам в реальном секторе экономики, а также через финансовых посредников для дальнейшего кредитования микро-, малых и средних предприятий и агробизнеса, а также через гарантии торгового финансирования.

По словам управляющего директора IFC Махтара Диопа, приведенным в сообщении, предоставление капитала требует поддержки донорского сообщества. "Средства доноров ускорят привлечение больших объемов частного капитала, необходимого для поддержки бизнеса и критически важных услуг, и для подготовки к масштабным усилиям по реконструкции, как только наступит подходящее время", - отметил представитель IFC.

Корпорация, входящая в группу Всемирного банка, напомнила, что на этой неделе подписала соглашение, согласно которому согласилась выполнять функции стратегического советника правительства Украины по определению приоритетных проектов по реконструкции, которые могут быть реализованы с участием частного сектора, разработки государственно-частного партнерства и поддержки реформ в банковском и корпоративном секторах.

IFC отмечает, что вклад частного сектора в ВВП Украины в прошлые годы составлял почти 70%. По оценкам Нацбанка Украины (на которые ссылается IFC) на сентябрь 2022 года, 11% предприятий полностью прекратили работу, а более половины работали не на полную мощность.

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Тэги: УКРАИНА, IFC, ПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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