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СНГ 16.12.2022 18:45

ЦБ ожидает спад ВВП в 2022г вблизи 3% - Набиуллина

ЦБ ожидает спад ВВП РФ в 2022 году ближе к 3%, снижение может быть и меньше 3% в зависимости от динамики в последние два месяца года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ.

"Что касается оценки ВВП на это год, то наш прогноз от октября - снижение на 3-3,5%. По нашим ожиданиям, снижение ВВП будет близко к верхней границе, то есть скорее вблизи 3%. Но, безусловно, многое зависит от того, какая будет экономическая динамика в ноябре и декабре - если она будет складываться хорошо, ВВП может упасть и меньше 3% в этом году", - сказала она.

"В следующем году мы прогноз будем уточнять в феврале с учетом тех факторов, которые сейчас происходят", - прокомментировала глава ЦБ прогноз по динамике ВВП на 2023 год.

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Тэги: РОССИЯ, ВВП, ПРОГНОЗ, НАБИУЛЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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