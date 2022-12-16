ЦБ ожидает спад ВВП в 2022г вблизи 3% - Набиуллина

ЦБ ожидает спад ВВП РФ в 2022 году ближе к 3%, снижение может быть и меньше 3% в зависимости от динамики в последние два месяца года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ.
"Что касается оценки ВВП на это год, то наш прогноз от октября - снижение на 3-3,5%. По нашим ожиданиям, снижение ВВП будет близко к верхней границе, то есть скорее вблизи 3%. Но, безусловно, многое зависит от того, какая будет экономическая динамика в ноябре и декабре - если она будет складываться хорошо, ВВП может упасть и меньше 3% в этом году", - сказала она.
"В следующем году мы прогноз будем уточнять в феврале с учетом тех факторов, которые сейчас происходят", - прокомментировала глава ЦБ прогноз по динамике ВВП на 2023 год.
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