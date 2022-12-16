ЕС стремится не навредить себе и партнерам, принимая санкции против РФ - ЕК

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил о стремлении формировать принимаемые против России санкции таким образом, чтобы наносить больший ущерб РФ, чем самому Евросоюзу.
"Мы должны быть уверенными, что наши санкции по-прежнему позволяют нашим партнерам во всех концах мира получать необходимые товары, в частности, из областей энергетики и продовольственной продукции", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
Мамер отвечал на вопрос, почему ЕС допускает исключения в антироссийских санкциях, например, в области торговли продовольствием для третьих стран, и не подрывает ли это действенность санкционного режима.
"Вопрос вполне ясен, - продолжил представитель ЕК. - Каждый раз, когда это будет необходимо, мы внесем уточнения с целью иметь уверенность, что именно так все и происходит".
По его словам, в том, что касается России, исключения следует использовать, как можно реже. "Но мы должны быть уверенными, что есть достаточное пространство, чтобы учесть интересы наших партнеров в других местах мира", - объяснил пресс-секретарь.
Совет ЕС в пятницу утвердил девятый пакет санкций против РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников.
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