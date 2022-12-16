Финляндия, Польша, ФРГ и страны Балтии договорились о проекте водородного коридора

Шесть газовых операторов из Литвы, Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши и Германии подписали соглашение о сотрудничестве по развитию водородной инфраструктуры, говорится в сообщении литовской Amber Grid (один из участников проекта).

Проект получил название "Северно-Балтийский водородный коридор". Помимо Amber Grid, участниками соглашения стали Gasgrid Finland (Финляндия), Elering (Эстония), Conexus Baltic Grid (Латвия), Gaz-System (Польша) и Ontras (Германия).

По коридору сможет транспортироваться "зеленый" водород, произведенный в районе Балтийского моря, для снабжения потребителей вдоль всего коридора, а также в Центральной Европе. Кроме того, по мере дальнейшего развития водородной инфраструктуры вокруг Балтийского моря, может быть создан мощный рынок водорода, говорится в сообщении.

В 2023 году, на первом этапе разработки проекта, партнеры подготовят предварительное технико-экономическое обоснование (предТЭО). На основе рекомендаций предТЭО будет принято решение о продолжении разработки проекта. Следующие этапы будут включать проектирование и получение разрешений, строительство и ввод в эксплуатацию.

Предполагается, что проект позволит укрепить энергетическую безопасность региона, снизить зависимость от импортируемой ископаемой энергии и сыграть заметную роль в снижении углеродного следа домохозяйств и энергоемких отраслей промышленности вдоль коридора.

"В течение нескольких лет мы работали над анализом возможностей водорода в качестве замены природного газа, транспортировки энергии, смешивания, безопасной передачи и рыночного спроса на производство, потребление, импорт или экспорт водорода. Совместное внимание операторов шести стран к реализации водородного коридора северобалтийских стран и планированию дальнейшей работы демонстрирует единый подход к важности преобразования энергии и необходимости осуществить его как можно быстрее", - цитируется в сообщении генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Ранее в декабре другие три страны ЕС - Испания, Португалия и Франция договорились о масштабном проекте в сфере транспортировки водорода - водородном трубопроводе H2Med. Стоимость проекта составит почти 2,5 млрд евро. Ожидается, что к 2030 году по трубопроводу будет прокачиваться около 2 млн тонн водорода в год.