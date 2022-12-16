Швейцария присоединилась к «потолку» цен на нефть из РФ

Швейцария решила присоединиться к мерам, ранее принятым, в частности, в ЕС, которые устанавливают "потолок" цен на российскую нефть, говорится в заявлении на сайте правительства страны.
"ЕС 3 декабря принял новые санкции, связанные с "потолком" цен на сырую нефть и нефтепродукты из РФ... 16 декабря Федеральный совет Швейцарии решил принять эти положения", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.
Отмечается, что теперь меры, принятые Швейцарией, совпадают с теми, которые ранее были приняты Евросоюзом.
Швейцария также ввела санкции против двух граждан Ирана и двух иранских компаний за предполагаемые разработку и поставку беспилотников России. Аналогичные санкции ЕС принял 14 ноября.
5 декабря вступило в силу решение стран G7, Евросоюза и Австралии установить верхний предел цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Эта мера предполагает запрет для компаний из стран, участвующих в этой инициативе, на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. При этом эти ограничения не действуют, если нефть продается по цене не выше установленного потолка.
Согласно договоренности ЕС, стран G7 и Австралии, зафиксированная на данный момент предельная цена со временем будет меняться.
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