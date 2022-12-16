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Оборона 16.12.2022 19:35

Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Армянские военные в пятницу вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе, сообщает Минобороны Азербайджана.

«16 декабря с 17:20 до 18:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Готурбулаг Чамбаракского района и Юхары Шорджа Басаркечарского района, вели беспорядочный огонь из огнестрельного оружия различного калибра по азербайджанским позициям, расположенным в направлении населенных пунктов Гояллы Гедабекского района и Зайлик Кяльбаджарского района", - отмечается в информации ведомства.

Кроме этого, по данным Минобороны 16 декабря с 16:05 до 18:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Ходжавендского района.

«Подразделениями ВС Азербайджана, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», - указывает ведомство.

Ранее в пятницу Минобороны Азербайджана уже заявляло о том, что армянские военные и НВФ обстреляли азербайджанские позиции на границе и в Карабахском экономическом районе.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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