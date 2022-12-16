Хорватия решила не тренировать украинских солдат в рамках миссии ЕС

Парламент Хорватии проголосовал против участия в миссии ЕС по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine), сообщает в пятницу Associated Press.

Для одобрения участия в миссии необходимо было набрать две трети голосов. Из 151 депутата 97 поддержали решение - на четыре голоса меньше необходимого. Против проголосовали всего десять человек, остальные воздержались или не приняли участия в голосовании.

Голосование организовали, чтобы попытаться обойти решение президента Хорватии Зорана Милановича, который отказался подписать предложение об участии в миссии, заявив, что оно не соответствует конституции страны. Раннее он выступал за то, чтобы Хорватия предлагала Украине исключительно гуманитарную помощь.

Изначально планировалось, что около 100 украинских военных прибудут в Хорватию для тренировок, тогда как около 80 хорватских инструкторов отправятся в другие страны ЕС, чтобы помочь с подготовкой украинцев.