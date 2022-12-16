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Внешняя политика 16.12.2022 20:19

Джаббаров обсудил с новым генсеком ОТГ расширение экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с генсеком Организации Тюркских Государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралыевым.

«В ходе встречи было отмечено, что инициативы, выдвигаемые членами организации, являются ответами на современные вызовы в сфере торговли, энергетики, инвестиций, цифрового обеспечения и т.д. В этом контексте создание Инвестиционного Фонда и Торговых домов ОТГ, упрощение торговых процедур, развитие цифровой экономики, увеличение инвестиций являются основными направлениями в расширении сотрудничества», - сообщает Минэкономики.

Омуралыев, в свою очередь, поделился видением развития сотрудничества между государствами, входящими в ОТГ.

Стороны на встрече подчеркнули необходимость широкого применения электронной торговли и реализации совместных проектов, основанных на принципах конкурентоспособности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в направлении укрепления экономических взаимосвязей в рамках ОТГ.

В.Алиев

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Тэги: ОТГ, БИЗНЕС, ПЛАНЫ

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