Ставка ФРС должна превысить инфляцию, чтобы ЦБ смог взять цены под контроль - глава ФРБ Нью-Йорка

Темпы роста потребительских цен в США остаются "упрямо высокими", и Федеральная резервная система (ФРС) поднимет базовую ставку так высоко, как это потребуется, чтобы взять инфляцию под контроль, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью агентству Bloomberg.

По словам Уильямса, инфляция в Штатах начала ослабляться, однако требуется гораздо более существенное ее замедление, чтобы Федрезерв мог смягчить позицию относительно необходимости ужесточения политики.

Американский ЦБ в среду повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых. Ставка была увеличена по итогам седьмого заседания подряд, и Федрезерв дал понять, что продолжит поднимать ее.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка достигнет 5,1% к концу 2023 года и опустится до 4,1% к концу 2024 года, а затем до 3,1% к концу 2025 года.

По словам Уильямса, его коллеги по ФРС ожидают, что ставка составит 5-5,5% в следующем году.

"Реальные ставки должны достигнуть уровня, ограничивающего активность, и оставаться на нем", - сказал он.

Индекс потребительских цен (индекс PCE), ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федрезервом, в октябре повысился на 6% в годовом выражении, минимальными темпами с начала текущего года.

Базовая ставка, по словам Уильямса, должна превысить уровень инфляции. При этом он не ожидает ее подъема до 6%, отмечая, что темпы роста потребительских цен в Штатах продолжат замедляться.

ФРС стремится добиться замедления темпов роста индекса до целевого показателя в 2%.