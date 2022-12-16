Ситуацию на Южном Кавказе обсудили глава британской МИ-6 и премьер Армении

Вопросы региональной безопасности обсудили на встрече в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава британской секретной разведывательной службы (МИ-6) Ричард Мур. "Премьер-министр Армении принял сегодня руководителя секретной разведывательной службы Великобритании Ричарда Мура. Стороны обсудили происходящие на Южном Кавказе процессы", - сообщает пресс-служба правительства Армении. Пашинян и Мур обсудили также вопросы региональной и международной безопасности.

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