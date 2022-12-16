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Регион 16.12.2022 20:38

Ситуацию на Южном Кавказе обсудили глава британской МИ-6 и премьер Армении

Вопросы региональной безопасности обсудили на встрече в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава британской секретной разведывательной службы (МИ-6) Ричард Мур.

"Премьер-министр Армении принял сегодня руководителя секретной разведывательной службы Великобритании Ричарда Мура. Стороны обсудили происходящие на Южном Кавказе процессы", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян и Мур обсудили также вопросы региональной и международной безопасности.

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Тэги: ПАШИНЯН, БРИТАНИЯ, СПЕЦСЛУЖБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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