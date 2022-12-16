Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял вице-премьер Молдовы по вопросам цифрового обеспечения Юрие Циркану.
«Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в сфере ИКТ, инноваций и кибербезопасности», - сообщает министерство цифрового развития и транспорта.
Также были обсуждены вопросы относительно сотрудничества и обмена опытом в областях «Электронного правительства», «Умного города» и искусственного интеллекта, развития человеческого капитала в сфере IT и инноваций.
В.Алиев
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