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Транспорт и связь 16.12.2022 20:44

Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял вице-премьер Молдовы по вопросам цифрового обеспечения Юрие Циркану.

«Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в сфере ИКТ, инноваций и кибербезопасности», - сообщает министерство цифрового развития и транспорта.

Также были обсуждены вопросы относительно сотрудничества и обмена опытом в областях «Электронного правительства», «Умного города» и искусственного интеллекта, развития человеческого капитала в сфере IT и инноваций.

В.Алиев

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Тэги: МОЛДОВА, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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