Стоимость салата оливье в РФ в 2022г выросла на 8,5%, «селедки под шубой» - на 5,5%

Стоимость ингредиентов для салата оливье в России в 2022 году выросла на 8,53% (сравнивается ноябрь этого года с ноябрем 2021 года) - до 480,7 руб., а для "селедки под шубой" - на 5,5%, до 224,7 руб., соответствующие расчеты приводит Росстат в информации о динамике цен на продукты питания, необходимых для приготовления новогодних салатов.

Росстат при этом напоминает, что общая инфляция в РФ в ноябре 2022 года составила 11,98% в годовом выражении.