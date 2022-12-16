Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России

Евросоюз в пятницу ввел очередной пакет ограничительных мер в отношении России в связи с событиями на Украине, документ, содержащий список новых ограничительных мер, опубликован в Официальном журнале ЕС.

В тексте отмечается, что новые меры вступают в силу сразу после их публикации.