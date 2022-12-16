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Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 76.11 -1.17 Brent 81.21 -1.49

ТЭК 16.12.2022 23:23

США объявили первые торги для восполнения SPR после выпуска 210 млн барр. нефти в течение 2022г

Соединенные Штаты объявили о начале восполнения стратегических запасов нефти (SPR), первые контракты будут рассчитаны на покупку 3 млн баррелей, говорится в сообщении министерства энергетики США.

Договоры с победителями торгов будут заключены не позднее 13 января 2023 года, впоследствии им предстоит поставить нефть в хранилище Big Hill в феврале.

"Данные торги - возможность обеспечить выгодную сделку для американских налогоплательщиков, выкупив нефть по более низкой цене, чем та, по которой она была продана - $96/барр., а также укрепить энергетическую безопасность", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение 2022 года Соединенные Штаты приняли решение о высвобождении из собственных стратегических запасов нефти 210 млн баррелей: около 30 млн барр. в рамках первого скоординированного выпуска странами-участницами Международного энергетического агентства (МЭА), 60 млн барр. - в рамках второго, а также еще 120 млн барр. - независимо.

В октябре президент США Джо Байден говорил, что США будут восполнять стратегические запасы нефти, "когда цены на нее будут в районе $70 за баррель".

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ, ВОСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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