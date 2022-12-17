Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал указание оценить ход украинского конфликта и роль, которую британская военная помощь в нем сыграла, сообщает ВВС со ссылкой на источники в правительстве.

Эта новость, отмечается в сообщении, вызвала опасения, что "премьер-министр, возможно, придерживается чрезмерно осторожного подхода" в отношении Украины и военных поставок Киеву.

Как сообщил один из источников, запрошенный Сунаком аудит предназначен для оценки хода конфликта и значимости военного вклада Великобритании в Украину, проверки того, как используется военная помощь Лондона.

"Речь идет о том, чтобы посмотреть на то, что мы вложили, что мы получили", - заявил он.

В то же время, следует из сообщения, в правительстве продолжают говорить о том, что Сунак решительно поддерживает Украину.

"Источник на Даунинг-стрит добавил, что неправда то, что Сунак чрезмерно осторожен и что "поддержка правительства Великобритании Украине непоколебима", - цитирует чиновника ВВС.

ВВС также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о дебатах в Великобритании и призывает Сунака продолжать оказывать военную помощь.