В Турции провели испытания новой сверхзвуковой ракеты для беспилотника «Байрактар»

Турецкий высотный дальний беспилотник "Байрактар Акынджы" в пятницу провел испытательный пуск новой ракеты класса "воздух-земля" TRG-230-IHA, сообщила компания разработчик Roketsan.

Беспилотник, поднявшийся с аэродрома Чорлу к западу от Стамбула, пролетев около 700 км, совершил пуск ракеты с высоты 7,6 тыс. метров в районе Синопа на турецком черноморском побережье.

Первая турецкая сверхзвуковая ракета класса "воздух-земля" успешно поразила цель, находившуюся на удалении 100 км.

По имеющимся данным, дальность действия ракеты составляет от 20 до 150 км.