В Турции провели испытания новой сверхзвуковой ракеты для беспилотника «Байрактар»

Турецкий высотный дальний беспилотник "Байрактар Акынджы" в пятницу провел испытательный пуск новой ракеты класса "воздух-земля" TRG-230-IHA, сообщила компания разработчик Roketsan.
Беспилотник, поднявшийся с аэродрома Чорлу к западу от Стамбула, пролетев около 700 км, совершил пуск ракеты с высоты 7,6 тыс. метров в районе Синопа на турецком черноморском побережье.
Первая турецкая сверхзвуковая ракета класса "воздух-земля" успешно поразила цель, находившуюся на удалении 100 км.
По имеющимся данным, дальность действия ракеты составляет от 20 до 150 км.
Вашингтон продолжит содействовать заключению мирного договора между Баку и Ереваном - Госдеп
Алиев совершает визит в Румынию
Рзаев и Кереши обсудили приоритеты председательства Азербайджана в ДН
Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подписали соглашение о «зеленой» энергетике
Алиев: экспорт газа из Азербайджана в 2023г составит около 24 млрд кубометров, из них 11,6 млрд кубометров - в Европу
США объявили первые торги для восполнения SPR после выпуска 210 млн барр. нефти в течение 2022г
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 652,5 млн
SpaceX вывела на орбиту спутник SWOT для исследования гидросферы Земли
Стоимость салата оливье в РФ в 2022г выросла на 8,5%, «селедки под шубой» - на 5,5%
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Азербайджан укрепляет контакты с польской стартап-экосистемой
Член Наблюдательного Совета AccessBank Джордж Рубли: AccessBank имеет очень прочную базу для дальнейшего устойчивого роста
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают