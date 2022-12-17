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Регион 17.12.2022 09:30

В Турции провели испытания новой сверхзвуковой ракеты для беспилотника «Байрактар»

Турецкий высотный дальний беспилотник "Байрактар Акынджы" в пятницу провел испытательный пуск новой ракеты класса "воздух-земля" TRG-230-IHA, сообщила компания разработчик Roketsan.

Беспилотник, поднявшийся с аэродрома Чорлу к западу от Стамбула, пролетев около 700 км, совершил пуск ракеты с высоты 7,6 тыс. метров в районе Синопа на турецком черноморском побережье.

Первая турецкая сверхзвуковая ракета класса "воздух-земля" успешно поразила цель, находившуюся на удалении 100 км.

По имеющимся данным, дальность действия ракеты составляет от 20 до 150 км.

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Тэги: ТУРЦИЯ, БЕСПИЛОТНИК, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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