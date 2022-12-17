Рзаев и Кереши обсудили приоритеты председательства Азербайджана в ДН

Председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН Чаба Кереши сообщил о встрече с замминистра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым, в ходе которой, отметил он, стороны обсудили приоритеты председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН).
«Обсудили приоритеты председательства Азербайджана в Движении неприсоединения», - написал Кереши в твиттере.
Он отметил, что высоко оценивает председательство Азербайджана в ДН.
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