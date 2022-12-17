Алиев совершает визит в Румынию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает рабочий визит в Румынию по приглашению президента этой страны Клауса Йоханниса, говорится в сообщении, в субботу размещенном на сайте главы государства.

В нем отмечается, что Алиев примет участие в пленарном заседании, которое пройдет в связи с церемонией подписания «Соглашения между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии».

Р.Керимов