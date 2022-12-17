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ТЭК 17.12.2022 12:53

Алиев: экспорт газа из Азербайджана в 2023г составит около 24 млрд кубометров, из них 11,6 млрд кубометров - в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах Баку увеличить поставки газа в 2023 году до 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - минимум, до 11,6 млрд кубометров.

«В прошлом году экспорт газа (в Европу - ИФ-Аз) составил 8,2 млрд кубометров, в этом году - 11,3 млрд кубометров, а в следующем году - ожидается на уровне, минимум, 11,6 млрд кубометров. В целом, экспорт газа из Азербайджана в следующем году ожидается на уровне около 24 млрд кубометров, для сравнения, в 2021 году - 19 млрд кубометров», - заявил Алиев в субботу в Бухаресте (Румыния) на пленарном заседании в связи с церемонией подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОПА, ЭКСПОРТ, ГАЗ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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