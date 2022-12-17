Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подписали соглашение о «зеленой» энергетике

«Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии» подписали в субботу в Бухаресте (Румыния) государственные деятели этих стран, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

В нем отмечается, что подписи под документом поставили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министры Румынии Николае Чукэ, Грузии Ираклий Гарибашвили и Венгрии Виктор Орбан. В церемонии подписания соглашения также приняли участие президент Румынии Клаус Йоханнис и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Р.Керимов