Азербайджан к 2037г создаст дополнительные генерирующие мощности за счет ВИЭ минимум на 6 ГВт - Алиев

Азербайджан планирует к 2037 году создать дополнительные генерирующие мощности за счет ВИЭ в объеме как минимум 6 ГВт, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы вместе с одним из стратегических инвесторов планируем до 2027 года произвести до 3 ГВт ветроэнергии и 1 ГВт солнечной энергии. 80% этих мощностей будет направляться на экспорт. К 2037 году мы планируем создать как минимум до 6 ГВт дополнительных мощностей», - заявил Алиев в субботу в Бухаресте на пленарном заседании в связи с церемонией подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

Стенограмма его выступления размещена на сайте главы государства.

По словам Алиева, в Бухаресте начинается строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу.

«Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном зеленой энергии», - заявил Алиев, отметив, что потенциал возобновляемой энергии Азербайджана превышает 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Он заметил, что для первой фазы экспорта электроэнергии должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей.

«Два дня назад министерство энергетики Азербайджана подписало рамочное соглашение еще с одной глобальной энергетической компанией. Эта компания планирует инвестировать в создание в Азербайджане мощностей для производства до 12 ГВт ветровой и солнечной энергии», - добавил глава зербайджанского государства.

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