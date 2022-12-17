Азербайджан к 2037г создаст дополнительные генерирующие мощности за счет ВИЭ минимум на 6 ГВт - Алиев

Азербайджан планирует к 2037 году создать дополнительные генерирующие мощности за счет ВИЭ в объеме как минимум 6 ГВт, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Мы вместе с одним из стратегических инвесторов планируем до 2027 года произвести до 3 ГВт ветроэнергии и 1 ГВт солнечной энергии. 80% этих мощностей будет направляться на экспорт. К 2037 году мы планируем создать как минимум до 6 ГВт дополнительных мощностей», - заявил Алиев в субботу в Бухаресте на пленарном заседании в связи с церемонией подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».
Стенограмма его выступления размещена на сайте главы государства.
По словам Алиева, в Бухаресте начинается строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу.
«Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном зеленой энергии», - заявил Алиев, отметив, что потенциал возобновляемой энергии Азербайджана превышает 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Он заметил, что для первой фазы экспорта электроэнергии должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей.
«Два дня назад министерство энергетики Азербайджана подписало рамочное соглашение еще с одной глобальной энергетической компанией. Эта компания планирует инвестировать в создание в Азербайджане мощностей для производства до 12 ГВт ветровой и солнечной энергии», - добавил глава зербайджанского государства.
Отдел новостей
В США приветствовали отправку Азербайджаном электрооборудования Украине
Минобороны сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 30,8%
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 652,5 млн
SpaceX вывела на орбиту спутник SWOT для исследования гидросферы Земли
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Лукашенко пригласил Папу римского в Беларусь
В Турции провели испытания новой сверхзвуковой ракеты для беспилотника «Байрактар»
Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Азербайджан укрепляет контакты с польской стартап-экосистемой
Член Наблюдательного Совета AccessBank Джордж Рубли: AccessBank имеет очень прочную базу для дальнейшего устойчивого роста
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают