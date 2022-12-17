В США приветствовали отправку Азербайджаном электрооборудования Украине

В Государственном департаменте США приветствовали предоставление Азербайджаном Украине основного электрооборудования в качестве гуманитарной помощи.

«Мы и впредь будем приветствовать поддержку со стороны наших союзников, партнеров и стран по всему миру, чтобы помочь Украине укрепить свою энергосистему, сделать ее более надежной, чтобы она могла выдержать постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, которые мы наблюдаем со стороны России», - заявил на брифинге Патель, отвечая на вопрос о реакции Москвы, согласно СМИ, на отправку Азербайджаном основного электрооборудования Украине в качестве гуманитарной помощи.

Как сообщали ранее в МИД Азербайджана, первая автоколонна с основным электрооборудованием для Украины 10 декабря выехала выехала с территории энергетического узла «Гобу».

По данным внешнеполитического ведомства, гуманитарный груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Для полной доставки гуманитарного груза на сумму примерно 1 млн 422 тыс. манатов в ближайшие дни планируется отправить вторую автоколонну.

В МИД добавили, что общая сумма гумпомощи, предоставленной Азербайджаном в связи с кризисом в Украине, приблизилась к 30 млн манатов.

В субботу Украина получила партию электрооборудования из Азербайджана.

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