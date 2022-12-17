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Оборона 17.12.2022 13:43

Велиев проверил боеготовность ряда воинских частей

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев проверил боеготовность ряда азербайджанских воинских частей, в том числе бригад коммандос, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«Велиев посетил бригады коммандос и другие воинские части в целях внезапной проверки боеготовности подразделений», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что начальник Генштаба проверил совершенствование практических навыков командиров в принятии решений и применении сил, боевую готовность подразделений, организацию и несение боевого дежурства.

Велиев поручил в процессе повышения уровня боевой подготовки уделить основное внимание планомерному и систематическому проведению занятий и учений, обеспечению боевой слаженности органов управления, объединений и соединений, индивидуальной подготовке военнослужащих, точности и своевременности выполнения задач боевыми расчётами.

Коснувшись повышения интенсивности и качества учений и занятий, первый заместитель министра обороны дал указание проводить их в условиях, приближенных к реальным боевым, с учетом опыта, обретенного в ходе Второй Карабахской войны, а также последних операций, особенно боестолкновений, произошедших в сентябре нынешнего года.

По его словам, благодаря принятым в послевоенный период мерам оперативные и боевые возможности азербайджанской армии значительно возросли.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, МИНОБОРОНЫ


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