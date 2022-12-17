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Внешняя политика 17.12.2022 18:52

Алиев и Йоханнис обсудили перспективы сотрудничества Баку и Бухареста

Президенты Азербайджана и Румынии Ильхам Алиев и Клаус Йоханнис в субботу провели встречу в Бухаресте, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и по вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что в ходе встречи было подчеркнуто, что за короткое время после запуска интерконнектора Греция-Болгария (IGB) было достигнуто соглашение о транспортировке азербайджанского газа в Румынию с января 2023 года, обращено внимание на потенциал для расширения деятельности компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) в Румынии.

Собеседники также провели обмен мнениями о возможностях расширения транспортно-коммуникационного потенциала маршрута Азербайджан-Грузия-Румыния, увеличения объема грузоперевозок. «Отмечено, что это одновременно будет способствовать экономическому сотрудничеству между странами Каспийского и Черноморского бассейнов. Подчеркнуто значение данных процессов с точки зрения укрепления транзитного сообщения между Центральной Азией и Европой», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «стороны затронули связи между Азербайджаном и Европейским союзом, выражено удовлетворение развитием сотрудничества, а также отмечено успешное продолжение переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Евросоюзом».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению румынского коллеги Клауса Йоханниса совершил рабочий визит в Румынию, где в субботу принял участие в церемонии подписания в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, КЛАУС ЙОХАННИС


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