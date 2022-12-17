Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря сблизит ЕС и страны Южного Кавказа - фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает амбициозным проект Черноморского электрического кабеля, по которому Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Европу.

«Могу только сказать: какой амбициозный проект (Черноморского электрокабеля - ИФ-Аз). Он соединит нас по обеим сторонам Черного моря и пойдет дальше в сторону Каспийского моря - как для цифровой связи, так и для энергетики», - заявила в субботу на церемонии подписания в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии» фон дер Ляйен, стенограмму выступления которой опубликовала ЕК.

По ее словам, реализация договоренностей поможет Европейскому союзу (ЕС) укрепить безопасность поставок за счет передачи электроэнергии из возобновляемых источников в Евросоюз через Румынию и Венгрию.

По мнению главы ЕК, соглашение сблизит ЕС с партнерами на Южном Кавказе и поможет обоим регионам совершить энергопереход.

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