Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 76.11 -1.17 Brent 81.21 -1.49

Внешняя политика 17.12.2022 20:12

Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря сблизит ЕС и страны Южного Кавказа - фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает амбициозным проект Черноморского электрического кабеля, по которому Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Европу.

«Могу только сказать: какой амбициозный проект (Черноморского электрокабеля - ИФ-Аз). Он соединит нас по обеим сторонам Черного моря и пойдет дальше в сторону Каспийского моря - как для цифровой связи, так и для энергетики», - заявила в субботу на церемонии подписания в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии» фон дер Ляйен, стенограмму выступления которой опубликовала ЕК.

По ее словам, реализация договоренностей поможет Европейскому союзу (ЕС) укрепить безопасность поставок за счет передачи электроэнергии из возобновляемых источников в Евросоюз через Румынию и Венгрию.

По мнению главы ЕК, соглашение сблизит ЕС с партнерами на Южном Кавказе и поможет обоим регионам совершить энергопереход.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ЕК, ЭНЕРГЕТИКА, УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН


Похожие новости


Байрамов отправился в Бельгию для участия во встрече глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства Турция может помочь Азербайджану и Армении нормализовать отношения - Клаар Байрамов и Клаар обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана Азербайджан и Армения должны продолжать переговорный процесс ради безопасности всего региона - ЕС ЕС призывает Баку и Ереван принять шаги для прогресса в вопросе делимитации границ Клаар заявил о продолжении участия Брюсселя в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az