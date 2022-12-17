В МИД РФ заявили, что новые санкции ЕС против России нанесут ущерб самому Евросоюзу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый "пакет" санкций Евросоюза против России будет иметь отрицательные последствия для самого ЕС.
"Нынешний "пакет" будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие - обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе", - говорится в комментарии представителя МИД, размещенном на сайте ведомства.
Коснувшись запрета на трансляцию еще четырех российских СМИ на территории стран-членов ЕС, Захарова отметила, что это "еще больше ущемляет право жителей ЕС на доступ к информации".
"Обратили внимание на положения нового "пакета" санкций, предусматривающие возможность предоставления странами-членами ЕС отдельных исключений из санкционного режима в интересах ряда российских экспортеров продовольствия и удобрений. Этот шаг является, по сути, признанием Евросоюзом очевидного - его ограничительные меры на протяжении длительного времени подрывают мировую продовольственную безопасность, поскольку направлены против российского АПК и создают существенные преграды для продолжения экспорта наших сельхозтоваров в третьи страны", - говорится в комментарии Захаровой.
Отмечается, что "если в Брюсселе серьезно относятся к вопросам продовольственной безопасности, такие шаги должны быть не косметическими, а всеобъемлющими, и предусматривать юридическое изъятие из санкционного пакета всех ограничительных мер, прямо или косвенно влияющих на поставки зерна, удобрений и сырья для их производства".
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