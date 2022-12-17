В России за сутки COVID-19 заболели более 7,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,5 тыс. случаев, скончались 58 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"В РФ выявлен 7 531 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%", - сообщили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 8 тыс. 451 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 920.
За минувшие сутки скончались 58 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.
"Выздоровели за сутки 7 269 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 16 декабря", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 27 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 708 тыс. 852 случая заражения коронавирусной инфекцией, 392 тыс. 949 умерших и 21 млн 103 тыс. 360 выздоровевших.
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