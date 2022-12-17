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Дальнее зарубежье 17.12.2022 21:03

Папе римскому исполнилось 86 лет

Папа римский Франциск в субботу отмечает 86-й день рождения, передает портал Vatican News.

В этот день понтифик решил посетить общежитие для бездомных в Риме и выразить благодарность трем людям, активно помогающим малоимущим: речь идет о бизнесмене из Вероны, священнике-францисканце и об активисте без определенного места жительства.

Франциска поздравил, в частности, президент Италии - 81-летний Серджо Маттарелла. "От лица всех итальянцев передаю искренние и дружеские пожелания: крепкого здоровья и успешного продолжения столь важной работы", - отметил он в обращении к папе римскому.

Родившийся в Аргентине Хорхе Марио Бергольо был избран папой римским в 2013 году. Он взял себе имя Франциск.

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Тэги: МИР, ВАТИКАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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