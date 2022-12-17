В Эстонии утвердили план перевода русских школ на эстоноязычное образование

Министерство образования и науки Эстонии утвердило план действий по переходу русских школ на эстоноязычное образование до 2030 года с указанием сроков и необходимого бюджета.
"Переход учебной и воспитательной деятельности всех эстонских школ и детских садов на эстонский язык - это основная цель нынешней правительственной коалиции", - заявил в субботу глава ведомства Тынис Лукаc (Tonis Lukas) радионовостям портала телерадиовещания ERR.
План разработан на основе принятого 12 декабря парламентом республики обновленного закона об основной школе и гимназии.
Первыми на обучение на эстонском языке в 2024/2025 учебном году перейдут детские сады, первые и четвертые классы общеобразовательных школ. Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года.
Согласно закону, с 1 августа 2023 года руководители учебных заведений должны владеть эстонским языком на уровне С1. Владение эстонским языком будет включено в требования к квалификации учителей и опорных специалистов с 1 августа 2024 года.
В настоящее время в Эстонии, где проживает около 25% русскоязычных жителей, дети еще имеют право учиться до 9 класса в школах нацменьшинств на родном языке. В старших классах более 60% школьных предметов преподаются на государственном языке и около 40% - на русском языке.
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