Первый плавучий СПГ-терминал заработал в ФРГ

В ФРГ в субботу начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал, сообщает агентство ЭФЭ.
Терминал находится в порту города Вильгельмсхафена. Он принял в субботу судно с грузом из Испании. На церемонии открытия присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц и несколько министров.
"Это первый из пяти СПГ-терминалов, которые мы запланировали в качестве замены российского газа. Это гарантирует, что мы ни при каких обстоятельствах не останемся без поставок", - приводит ЭФЭ слова Шольца.
"Мы построили этот терминал в рекордные сроки", - добавил он.
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