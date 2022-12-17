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ТЭК 17.12.2022 21:40

Первый плавучий СПГ-терминал заработал в ФРГ

В ФРГ в субботу начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал, сообщает агентство ЭФЭ.

Терминал находится в порту города Вильгельмсхафена. Он принял в субботу судно с грузом из Испании. На церемонии открытия присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц и несколько министров.

"Это первый из пяти СПГ-терминалов, которые мы запланировали в качестве замены российского газа. Это гарантирует, что мы ни при каких обстоятельствах не останемся без поставок", - приводит ЭФЭ слова Шольца.

"Мы построили этот терминал в рекордные сроки", - добавил он.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГАЗ, СПГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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