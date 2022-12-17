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Дальнее зарубежье 17.12.2022 22:00

Президент Перу отказалась уходить в отставку и требует досрочных выборов

Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не считает нужным уходить со своего поста и призвала Конгресс (парламент страны) одобрить проведение досрочных выборов, сообщают испаноязычные СМИ.

По ее словам, отставка "не решит проблемы". Она отметила, что со своей стороны сделала все, что могла, в частности направила в Конгресс законопроект о проведении выборов.

"Я требую, чтобы пересмотрели возможность проведения голосования по выборам", - заявила она.

16 декабря Конгресс не стал одобрять предложенную конституционную реформу о переносе выборов на 2023 год.

Кризис власти разразился в Перу ранее в декабре, когда прежний президент Педро Кастильо объявил о роспуске Конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией. Несмотря на принятые президентом меры, парламентарии все равно собрались на заседание и объявили Кастильо импичмент. Вскоре его задержали и поместили под стражу, против него открыто уголовное расследование.

Вслед за этими событиями в ряде районов страны начались беспорядки. Латиноамериканские СМИ отмечают, что Болуарте, судя по всему, пока не удается стабилизировать политическую обстановку в стране.

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Тэги: МИР, ПЕРУ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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