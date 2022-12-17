Азербайджан продолжит усилия для обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе - Рзаев

Баку продолжит прилагать усилия ради мира на Южном Кавказе, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.

«Несмотря на провокации Армении, Азербайджан продолжит усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе», - приводит МИД Азербайджана слова Рзаева, сказанные им на встрече с председателем 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН Чабой Кереши в Нью-Йорке.

Замглавы МИД Азербайджана проинформировал председателя 77-й сессии ГА ООН о последней ситуации в регионе Южного Кавказа, в том числе о восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, минной угрозе, а также о шагах, предпринимаемых Баку для нормализации отношений с Ереваном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Азербайджана в ООН, сотрудничестве со специализированными учреждениями ООН, направлениях дальнейшей деятельности и других вопросах повестки дня, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Кереши сообщил в твиттере, что на встрече с Рзаевым стороны обсудили приоритеты председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН). Он отметил, что высоко оценивает председательство Азербайджана в этой организации.

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