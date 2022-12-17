Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 76.11 -1.17 Brent 81.21 -1.49

Внешняя политика 17.12.2022 22:19

Азербайджан продолжит усилия для обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе - Рзаев

Баку продолжит прилагать усилия ради мира на Южном Кавказе, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.

«Несмотря на провокации Армении, Азербайджан продолжит усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе», - приводит МИД Азербайджана слова Рзаева, сказанные им на встрече с председателем 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН Чабой Кереши в Нью-Йорке.

Замглавы МИД Азербайджана проинформировал председателя 77-й сессии ГА ООН о последней ситуации в регионе Южного Кавказа, в том числе о восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, минной угрозе, а также о шагах, предпринимаемых Баку для нормализации отношений с Ереваном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Азербайджана в ООН, сотрудничестве со специализированными учреждениями ООН, направлениях дальнейшей деятельности и других вопросах повестки дня, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Кереши сообщил в твиттере, что на встрече с Рзаевым стороны обсудили приоритеты председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН). Он отметил, что высоко оценивает председательство Азербайджана в этой организации.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ООН, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА, МИД


Похожие новости


Рзаев и Кереши обсудили приоритеты председательства Азербайджана в ДН Армения должна прекратить минный терроризм и возместить причиненный ущерб - постпред Азербайджана при ООН Зангезурский коридор позволит обеспечить кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой - Байрамов Байрамов выступит на Генассамблее ООН СБ ООН выступает за скорейшую деэскалацию между Баку и Ереваном - Небензя Макрон заявил, что готов к переговорам с Алиевым по ситуации на границе Азербайджана и Армении

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az