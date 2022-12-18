Финал ЧМ-2022 Аргентина - Франция пройдет в Катаре в воскресенье

Решающий матч чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре состоится в воскресенье, борьбу за "золото" поведут сборные Аргентины и Франции.

Начало игры в Лусаиле - 19:00 по бакинскому времени. В качестве главного судьи на этот матч назначен польский рефери Шимон Марциняк.

Турнирный путь на чемпионате мира сборная Аргентины начала с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2). После этого аргентинцы победили Мексику (2:0) и Польшу (2:0) и, набрав 6 очков, вышла в плей-офф с первого места в группе С.

В 1/8 финала сборная Аргентины нанесла поражение Австралии (2:1), в четвертьфинале по пенальти одолели команду Нидерландов (основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2), в полуфинале - Хорватию (3:0).

Сборная Франции на групповом этапе выиграла первые два матча - у Австралии (4:1) и Дании (2:1), обеспечив досрочный выход в плей-офф. В третьем туре французы потерпели поражение от Туниса (0:1). В результате Франция набрала 6 очков и вышла в 1/8 финала с первого места в группе D.

В 1/8 финала сборная Франции одолела Польшу (3:1), в четвертьфинале - Англию (2:1), в полуфинале выиграла у Марокко (2:0).

Аргентина - двукратный (1978, 1986) чемпион мира и трехкратный (1930, 1990, 2014) серебряный призер ЧМ.

Сборная Франции - действующий чемпион мира, в 2018 году она выиграла "золото" на мировом первенстве в России. Также она становилась победителем ЧМ-1998, серебряным призером ЧМ-2006 и завоевывала бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 году.

К чемпионату мира в Катаре сборная Аргентины подошла в качестве действующего обладателя Кубка Америки. Этот титул стал первым для лидера аргентинской национальной команды Лионеля Месси в карьере на уровне сборных после выигранного им олимпийского турнира (2008), к категории элитного в футболе не относящегося.

Сам Месси лидирует в списке бомбардиров ЧМ в Катаре вместе с французским форвардом Килианом Мбаппе, оба забили по пять мячей. По четыре гола - еще у двух представителей финалистов ЧМ: аргентинского нападающего Хулиана Альвареса и французского форварда Оливье Жиру.

Ожидается, что турнир в Катаре - последний ЧМ в карьере 35-летнего Месси. С учетом ЧМ-2022 Месси сыграл на пяти чемпионатах мира.

Между тем, 17 декабря определился бронзовый призер чемпионата мира в Катаре: в матче за третье место сборная Хорватии со счетом 2:1 обыграла соперников из Марокко.