Южнокорейские военные зафиксировали второй за воскресенье пуск КНДР баллистической ракеты

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи зафиксировал второй за воскресенье пуск Северной Кореей баллистической ракеты, сообщило агентство "Ренхап".
Пуски были осуществлены из провинции Северный Пхеньян (Пхенан-Пукто), говорится в сообщении ОКНШ, в котором не содержатся другие подробности.
Ранее южнокорейские военные уже сообщали о пуске в воскресенье одной баллистической ракеты.
Северная Корея в 2022 году осуществила более 60 испытательных пусков различных ракет, в том числе трех межконтинентальных.
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