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АПК 18.12.2022 10:53

Азербайджан за 11 месяцев экспортировал продукции АПК на $800 млн

Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал продукции АПК на $795,5 млн, что на 3,4% больше показателя 11 месяцев 2021 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе, за 11 месяцев 2022 года экспорт фруктов составил на сумму $392,975 млн (+11,8%).

В январе-ноябре экспорт овощей составил на сумму $200,413 млн (1,1%).

Остальной экспорт пришелся на прочую продукцию АПК.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АПК, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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