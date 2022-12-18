Азербайджан за 11 месяцев экспортировал продукции АПК на $800 млн

Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал продукции АПК на $795,5 млн, что на 3,4% больше показателя 11 месяцев 2021 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе, за 11 месяцев 2022 года экспорт фруктов составил на сумму $392,975 млн (+11,8%).

В январе-ноябре экспорт овощей составил на сумму $200,413 млн (1,1%).

Остальной экспорт пришелся на прочую продукцию АПК.

Р.Ахмедов